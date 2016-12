12:47 - Dimessa dall'ospedale dopo essere stata operata di alluce valgo, è morta poche ore dopo nella sua casa a Buscoldo, frazione di Curtatone, nel Mantovano. La donna, Marianna Ganzerli, 41 anni, lavorava come impiegata amministrativa proprio alla clinica privata San Clemente di Mantova, dove aveva deciso di farsi sottoporre all'intervento. I familiari hanno presentato un esposto in Procura, e il magistrato ha aperto un fascicolo sul caso.

La donna è stata operata mercoledì scorso: l'intervento sembrava essere riuscito perfettamente, tanto che la mattina del giorno successivo è stata dimessa. In serata, però, l'impiegata è stata colpita da un malore che l'ha stroncata. Per verificare l'accaduto, la Procura ha disposto l'autopsia: in base ai risultati, il il giudice deciderà se procedere nell'inchiesta oppure se archiviare il caso.