Operaio minaccia suicidio: salvato

23:30 - Un operaio ha tentato di darsi fuoco in un'azienda a Calolziocorte, popoloso centro alle porte di Lecco. L'uomo ha estratto un flacone con del liquido infiammabile e se l'è versato addosso. Quando ha preso dei fiammiferi, minacciando di darsi fuoco, la prontezza dei colleghi è stata decisiva per evitare il peggio e l'uomo è stato poi immobilizzato in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Alla base del gesto non ci sarebbero motivi economici.