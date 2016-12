26 gennaio 2014 Omicidio-suicidio in Brianza, uccide la moglie e si impicca in cantina Brugherio, a scoprire il dramma è stato il figlio della coppia. la donna è stata accoltellata Tweet google 0 Invia ad un amico

19:55 - Una donna e un uomo sono stati trovati morti a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Il corpo della vittima era in un appartamento e presentava numerose ferite da arma da taglio, probabilmente un coltello. L'uomo è stato trovato impiccato nelle cantine del palazzo. A scoprire il dramma è stato il figlio della coppia.

Sul posto, in via Bindellera, una zona residenziale non lontano dall'autostrada A4, sono intervenuti i militari dell'Arma di Milano e Monza per i rilievi. Il figlio si è recato verso le 11 a casa dei due genitori e ha scoperto il corpo della madre, una donna di 56 anni, con i segni di diverse coltellate e una profonda ferita al capo. Sulle prime nessuna traccia del padre, un uomo di 63 anni, che però poco dopo è stato trovato impiccato in cantina.



La tragedia scatenata dalla gelosia - Stando a quanto emerso, le ragioni dell'omicidio suicidio sarebbero da ricercare in un'accesa gelosia. Nelle cantine della palazzina, dove è stato trovato il corpo dell'uomo, è stato lasciato in vista un biglietto con la spiegazione del gesto: poche righe con una serie di invettive nei confronti della compagna accusata di tradimento.