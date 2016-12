19 maggio 2014 Omicidio Gucci, sì all'affidamento ai

servizi sociali per Patrizia Reggiani La vedova dell'imprenditore della moda, condannata in via definitiva a 26 anni per l'omicidio del marito, sconterà in questo modo i tre anni residui di pena Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:57 - Il tribunale di sorveglianza di Milano ha ammesso all'affidamento ai servizi sociali Patrizia Reggiani. La vedova dell'imprenditore della moda Maurizio Gucci, condannata a 26 anni in via definitiva per l'omicidio del marito, sconterà in questo modo i tre anni residui di pena.

La Reggiani, che si trova da qualche mese libera, in quanto ha avuto la pena sospesa in attesa della decisione della sorveglianza, dovrà ora concordare le modalità con le quali svolgere i servizi sociali con l'Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna).



Il suo legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, aveva chiesto che la donna scontasse i tre anni di pena residua lavorando in uno showroom di alta bigiotteria e presso la Caritas.