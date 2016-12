No dei giudici, Berlusconi non potrà recarsi al congresso del Ppe a Dublino

18:27 - Il Tribunale di Milano ha negato a Silvio Berlusconi, condannato definitivamente a quattro anni di reclusione per il caso Mediaset e al quale è stato revocato il passaporto, il permesso di espatrio per recarsi al congresso del Partito Popolare europeo a Dublino il 6 e 7 marzo. Lo si è appreso da fonti giudiziarie.

La decisione è stata presa dai giudici del Tribunale, in veste di magistrati della sorveglianza.



Già nel dicembre scorso a Berlusconi era stato negato il permesso di espatrio: anche in quell'occasione la richiesta era stata presentata per partecipare a un summit del Ppe, in programma a Bruxelles.