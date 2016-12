Mose, confermato arresto Milanese

23:01 - Il gip di Milano Carlo Ottone De Marchi ha confermato la nuova richiesta di custodia cautelare per Marco Milanese, ex parlamentare Pdl ed ex braccio destro di Giulio Tremonti arrestato il 4 luglio nell'ambito dell'inchiesta della procura di Venezia sul Mose. La posizione di Milanese, cosi' come quella di Roberto Meneguzzo, ex ad di Palladio Finanziaria ai domiciliari, è stata trasmessa per competenza territoriale nel capoluogo lombardo.