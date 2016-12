Morto l'ex braccio destro Vallanzasca

13:52 - E' morto, a bordo di una moto con la sua compagna Maria Carina Frigano, Antonio Colia, 67 anni, ex componente della banda di Renato Vallanzasca. L'incidente si è verificato nella piazza di Basiano, nel Milanese. Il 67enne e la donna sono stati portati in ospedale in condizioni gravissime e sono poi deceduti dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Vimercate. Non avevano il casco.

I due erano bordo dell’Aprilia 1200 di Colia quando sono finiti con violenza contro le protezioni di ferro che, nella piazza centrale di Basiano, separano la strada dal sagrato della chiesa. Sbalzati a terra, i due sono apparsi subito in condizioni estremamente gravi: ricoverati in due diversi ospedali, Colia e la donna sono morti qualche ora dopo.