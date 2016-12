07:48 - Sono state portate nella caserma dei carabinieri di Desio la moglie e la figlia dell'uomo ucciso a Cesano Maderno (Monza Brianza). La vittima, Salvatore Marsiglia, 52 anni, è stato accoltellato in casa dopo una lite in famiglia. Gli inquirenti hanno ascoltato anche tre vicini di casa, convocati in qualità di testimoni.