00:22 - Individuato in un dirupo profondo circa 100 metri il corpo senza vita di un uomo di 65 anni di Delebio (Sondrio). L'uomo era uscito in mattinata da solo, in cerca di funghi, ma non era rincasato. I familiari, dopo alcune ore, hanno dato l'allarme. I tecnici del Soccorso Alpino sono riusciti a individuare il cadavere in località Ponte del Dosso, a quota 1100 metri.