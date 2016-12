Morta in dirupo, slitta il funerale

23:25 - I genitori di Veronica Balsamo, la 23enne di Grosio (Sondrio) trovata morta in fondo a un dirupo il 23 agosto a Roncale, in Valtellina, non possono fissare la data del funerale della figlia. I magistrati non hanno ancora concesso il nulla osta alla sepoltura. Unico imputato è il 18enne Emanuele Casula, il fidanzato della giovane e l'ultimo che l'avrebbe vista in vita. Procura e difesa hanno chiesto un incidente probatorio per la nuova autopsia.