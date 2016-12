23 aprile 2014 Monza, cervo selvatico a spasso in centro Ferisce agente e carabiniere, poi la cattura L'allarme era stato lanciato da alcuni automobilisti. I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare l'animale dopo tre ore di caccia Tweet google 0 Invia ad un amico

18:08 - I carabinieri di Monza, con l'aiuto della polizia provinciale, hanno catturato un grosso cervo selvatico avvistato per le vie della città. Erano stati alcuni automobilisti, imbattutisi nell'animale intorno alle 23 di martedì, a lanciare l'allarme. Dopo circa tre ore i militari sono riusciti a bloccarlo. Un agente e un carabiniere sono rimasti lievemente feriti mentre l'animale è stato consegnato a una società che lo reinserirà nel suo habitat.

Sta meglio l'agente ferito - Cesare Mondonico, l'agente delle Guardie ecologiche volontarie della Provincia di Monza e Brianza, sta meglio. Lo rende noto l'ufficio stampa della polizia provinciale. Ricoverato al San Gerardo di Monza, gli sono stati applicati più punti di sutura, le sue condizioni non destano preoccupazione.



Tante segnalazioni anche sui social network. Nella notte, alcuni messaggi di allarme sono stati recapitati sulla bacheca Facebook dell'Ente protezione animali di Monza.



La cattura del cervo, pesante circa 100 chilogrammi, è avvenuta all'interno di un deposito di autobus abbandonato, in via Borgazzi, a Monza.



Secondo i carabinieri, il cervo proveniva dai boschi del Lecchese.