Moglie Bossetti non risponde al pm

17:41 - Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti, l'operaio edile in carcere dal 16 giugno perché accusato della morte di Yara Gambirasio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al pm Letizia Ruggeri. E' la terza volta che la donna viene ascoltata: una prima volta quando il consorte è stato indagato, quindi nei giorni successivi. La scorsa settimana in un'intervista a un settimanale, aveva difeso il marito a spada tratta.