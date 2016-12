09:18 - Una grossa voragine, di circa 12 metri di profondità, e dell'ampiezza di sei metri per tre, si è aperta in pieno centro a Milano. La polizia locale e i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici del Comune si trovano sul posto per capire cosa sia successo. La strada, corso di Porta Romana, è stata chiusa.