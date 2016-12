11:40 - Giallo nel Milanese: un uomo di 48 anni, di origine cingalese ma con cittadinanza italiana, è stato trovato morto in un appartamento con un coltello nel petto. Non si esclude si possa trattare di un omicidio. Il ritrovamento è stato fatto intorno alle 10.30 in uno stabile in via Fratelli Rosselli, a Cinisello Balsamo. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuta la polizia.