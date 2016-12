Milano, taxi in sciopero contro Uber e le Ncc rispondono con lo sconto

19:41 - Mercoledì nuovo sciopero anti-Uber a Milano dei tassisti che seguono l'esempio dei loro colleghi di numerose città europee: dalle 8 alle 22, come in altre occasioni, saranno caricati solo anziani, donne incinte, e malati. I tassisti formeranno presidi informativi ai posteggi. Immediata la replica delle Ncc che invitano i propri utenti (e non) ad appoggiarsi a loro proponendo uno sconto del 20% proprio per lo sciopero indetto dalle auto bianche.

Taxi in rivolta - I tassisti protestano contro quelle che definiscono "illegalità" da parte di Uber, l'azienda che gestisce il noleggio di auto con conducente che non rispetterebbe le regole, ma soprattutto per la diffusione di UberPop, l'app che consente anche ai privati di trasportare passeggeri a pagamento.



Uber: "Sconto del 20% per sciopero" - Immediata la replica, da guerriglia marketing, di Uber che ai suoi utenti ha fatto arrivare via mail l'invito ad appoggiarsi al loro servizio ed a invitare gli amici a farlo. E per incentivare l'utenza ecco arrivare anche lo sconto del 20%.