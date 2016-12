Milano, svaligia la banca: restituisce soldi a rate

09:46 - Lui non la considera una rapina, ma un "prestito senza interessi". Per questo motivo un ladro, gentiluomo pare, terminato il colpo in una banca milanese aveva promesso: "Li restituirò". E pare abbia davvero iniziato a farlo. Tempo una settimana ed è arrivata una busta, via posta alla banca svaligiata. C’erano cinquecento euro in banconote e un foglietto con due righe. "Questa è la prima tranche".

Del malvivente, a impiegati e direttore, sono rimasti impressi il timbro di voce, il tono perentorio, la rapidità delle frasi. E forse il fatto che non forse neppure armato ma che fingesse di esserlo, come riporta il Corriere. Ma quando ha avuto in mano i soldi è cambiato. Ha rallentato, ha parlato, e molto. Ci teneva a ribadire il concetto: non sono tipo che deruba la gente, non l’ho mai fatto. Questa prima tranche del bottino, 6500 euro in tutto, parrebbe confermarlo.