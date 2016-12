7 agosto 2014 Milano, stazione Centrale in tilt

13:56 - Un problema tecnico all'infrastruttura ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria in entrata e in uscita dalla stazione Centrale di Milano dalle 10.50 alle 11.30. Ne danno notizia le Fs. I treni Alta velocità sono stati dirottati a Milano Lambrate, mentre i treni regionali sono transitati dalle altre stazione milanesi.

Alcuni convogli che erano a poca distanza dalla principale stazione menechina sono stati fermati sui binari.



"Siamo rimasti sul treno fino a che non siamo potuti arrivare in stazione Centrale - ha spiegato Anna De Luca, in arrivo da Novara -. Il personale non sapeva cosa dirci e c'era gente preoccupata. C'è chi ha perso l'aereo o la coincidenza con un altro treno".