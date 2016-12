Milano, spray urticante lanciato nell'ospedale Fatebenefratelli

00:25 - Dello spray urticante è stato nebulizzato all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, a Milano. L'episodio è avvenuto in serata quando alcune persone presenti all'interno della sala hanno avvertito un forte bruciore alla gola dovuto al gas. L'autore del gesto e' rimasto ignoto e sul caso indaga la polizia.

I vigili del fuoco hanno interrotto in via precauzionale il servizio di pronto soccorso fino alle 23: i pazienti già in cura sono stati spostati in un'altra ala della struttura, chi era in attesa è stato invece invitato ad andare in altri ospedali o accompagnato dalle ambulanze.