Milano, prosegue protesta tassisti

08:37 - Prosegue la protesta dei tassisti a Milano contro Uber. In stazione Centrale sono ancora ferme le macchine al parcheggio principale. Non è quindi finito lo "sciopero bianco" della categoria iniziato sabato sera contro il servizio di noleggio con conducente che permette di chiamare una macchina con un'applicazione per smartphone. "Stiamo cercando di organizzare un'assemblea, c'è troppo spontaneismo" ha detto il portavoce del Comitato tassisti milanesi.