Milano, principio incendio in museo

14:17 - Un principio di incendio è divampato all'interno del Museo del Manifesto Cinematografico a Milano. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, l'incendio è stato domato prima che potesse provocare ingenti danni alla struttura e alla collezione di locandine originali. Al momento non è stato ancora accertato se alcuni manifesti siano andati distrutti.

La direzione del Museo del Manifesto comunica che il principio d’incendio non ha compromesso la struttura dello stabile e lo spazio espositivo, coinvolgendo solo in minima parte l’archivio ma senza causare danni rilevanti alla collezione di manifesti. La mostra “Il Mondo dei Dinosauri” attualmente in corso resterà regolarmente aperta nel week end e nei normali giorni di apertura.