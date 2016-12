19 giugno 2014 Milano, prima di accoltellare i passanti Frigatti rapì un automobilista Emergono nuovi dettagli dall'indagine sul grafico di 34 anni che martedì ha aggredito a coltellate tre passanti, uccidendone uno. Ritrovato il coltello utilizzato Tweet google 0 Invia ad un amico

13:08 - Emergono nuovi dettagli dall'indagine su Davide Frigatti, il grafico di 34 anni che martedì nel Milanese ha aggredito a coltellate tre passanti, uccidendone uno. Prima di compiere il folle gesto, l'uomo ha sequestrato una persona a Piacenza e si è fatto accompagnare in auto, sotto la minaccia di un coltello, a Sesto San Giovanni. Qui lo ha liberato e gli ha rubato la vettura, una Chevrolet Aveo.

Trovato il coltello utilizzato - Intanto gli inquirenti hanno recuperato il coltello da cucina utilizzato da Frigatti per uccidere Franco Mercadante, il 52enne titolare dell'autolavaggio di Cinisello Balsamo (Milano), che ha subito l'ultima delle tre aggressioni. A trovarlo è stato un camionista che lavora per una ditta di Cinisello.



I parenti: "Passava un periodo difficile, eravamo preoccupati" - Non si danno una spiegazione i parenti di Frigatti per quanto accaduto. Descrivono il 34enne come una persona amante dello sport, vivace e pieno di amici, anche se ammettono che negli ultimi tempi aveva parlato di avere qualche problema di "cuore". "Non c'è una spiegazione al suo gesto, siamo distrutti. Ci ha detto di avere problemi di cuore, anche se non sapevamo di una fidanzata in particolare - spiega una sua parente stretta - lunedì sera ci ha telefonato molto tardi, chiedendo di venire qui a dormire. Ci ha parlato a lungo di una forza interiore, una ritrovata voce spirituale che era certo lo avrebbe aiutato a superare questo momento. Non avremmo mai immaginato potesse fare una cosa del genere".



Martedì mattina, preoccupati del suo stato d'animo, i parenti sono andati a trovare alcuni amici di Frigatti. "Volevamo capire se stesse frequentando un gruppo spirituale o fosse stato avvicinato da persone strane - prosegue la donna - non siamo riusciti a scoprire nulla e poche ore dopo ha fatto quello che ha fatto".