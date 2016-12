Milano, pirata investe bimbo: è grave

02:12 - Un bambino di 10 anni è stato investito da un furgone pirata, a Milano, mentre attraversava con la madre sulle strisce pedonali. Il piccolo è stato trasportato, in condizioni molto gravi, all'ospedale Niguarda. L'autista, dopo una breve fuga a piedi, è stato preso dalla polizia locale e accompagnato al comando. L'uomo per ora dovrà rispondere di omissione di soccorso, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi a seconda delle condizioni del bimbo.

L'incidente è avvenuto attorno alle 17.30 in via Fiamma. Sul caso indaga la polizia locale. L'autotrasportatore è stato bloccato a poca distanza dal luogo dell'investimento. Dopo l'impatto, infatti, aveva fermato il furgone ed era scappato a piedi, ma la fuga è durata poco.



L'investitore è un italiano di 57 anni. E' stato bloccato dagli agenti in piazza Emilia mentre vagava in stato confusionale. Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto, ma la polizia locale conferma che il bambino è stato travolto mentre si trovava in corrispondenza dell'attraversamento pedonale in via Fiamma.



Dall'ospedale Niguarda fanno sapere che le condizioni del piccolo restano molto gravi ed è difficile sbilanciarsi sull'esito dell'operazione a cui è stato sottoposto. All'investitore verrà fatto l'alcoltest.