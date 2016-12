Milano, maxi sequestro di hashish

09:49 - Quasi 100 chili di hashish sono stati sequestrati dai carabinieri nel Milanese. Li trasportava P.B., sloveno di 39 anni, che ufficialmente portava del pellet a una ditta nel milanese. Lo stupefacente, 95 chili divisi in panetti, per un valore di un milione di euro, doveva essere venduto a Rho e nei paesi limitrofi. Nelle settimane scorse, a Novate Milanese, i carabinieri avevano sequestrato in due occasioni altri 100 kg di hashish.