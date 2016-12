Milano,"litigo con mia sorella": scappa dai domiciliari per tornare in cella

13:18 - "Non vado d'accordo con mia sorella, preferisco evadere e andare in carcere". Così ha giustificato la sua evasione dagli arresti domiciliari, S.C., di 41 anni, che si è presentato al commissariato Monforte Vittoria, a Milano, per essere arrestato. Agli agenti, che non hanno potuto fare altro che portarlo in cella, ha ammesso di essere evaso perché non sopportava più la convivenza con la sorella.

L'uomo stava scontando la misura alternativa in un appartamento in via Poma nel capoluogo lombardo.