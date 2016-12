Milano, le polemiche dopo l'esondazione del Seveso

21:10 - Polemiche tra Comune di Milano e Regione Lombardia dopo l'esondazione del Seveso che ha paralizzato la zona Nord della città. Palazzo Marino ha fatto sapere che "non era stato emanato alcun avviso di criticità" da Palazzo Lombardia, che aveva emesso un bollettino "senza livello di rischio". "Imputare al sindaco di Milano Giuliano Pisapia problematiche strutturali antiche è ingiusto", ha detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli.

"Il Comune farà tutto quello che è necessario per risarcire i cittadini dai danni provocati - ha detto il sindaco di Milano, intervenendo nel pomeriggio in consiglio comunale - abbiamo fatto tutto il possibile, chiedo scusa ai cittadini ma se fossimo stati avvisati in tempo avremmo potuto evitare questa situazione".



Il Comune è comunque intervenuto "rapidamente" aprendo le chiuse a Palazzolo ma, non essendoci stato un avviso di criticità, "non c'è stato il tempo" di aprire i tombini prima dell'esondazione. Nonostante non fosse stato emanato un avviso di criticità "era comunque attiva la Centrale operativa della Protezione Civile comunale che alla prima soglia di preallarme delle 1.49 ha fatto scattare il dispositivo coinvolgendo tutti gli enti: Amsa, servizi idrici di MM, polizia locale". A seguire le operazioni in strada, dalle 2.50, l'assessore alla Protezione Civile, Marco Granelli, per il quale "la Protezione Civile regionale non era in allerta, la nostra invece sì e siamo intervenuti subito".



"All'assessore regionale Beccalossi diciamo che bisogna approvare velocissimamente le vasche, si deve fare presto, perché Milano - ha aggiunto l'assessore del Comune - non può vivere con l'incubo che il Seveso possa esondare". "Un immediato chiarimento al presidente della Regione Maroni o all'assessore competente sul perché non sia stata data l'allerta della Protezione Civile della Regione" è stato poi chiesto dal segretario regionale del Pd, Alessandro Alfieri.



A Granelli e Alfieri ha risposto l'assessore alla Protezione Civile della Lombardia, Simona Bordonali, spiegando che "durante l'emergenza, l'Aipo ha aperto immediatamente le paratoie del canale scolmatore di nord ovest, indipendentemente dal preavviso di criticità: il problema è anche legato a una situazione ormai storica della città, ossia la scarsa manutenzione del sistema idraulico e fognario". "Non vorrei - ha detto Bordonali - che la causa principale dell'allagamento fosse proprio questa". Quanto alle polemiche sulla mancata allerta della Protezione Civile lombarda, l'assessore ha risposto che questa "ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo e grazie ai tecnici e ai volontari che sono intervenuti, la situazione sta tornando alla normalità e siamo riusciti a contenere i danni".



"E' una sconfitta per tutti, un disastro che non ha giustificazioni, la gente è allo stremo" ha commentato Mariastella Gelmini, coordinatrice regionale di Forza Italia Lombardia, sottolineando che comunque "quando la politica per decenni non risolve il problema di un torrente che esonda a ogni temporale, ripeto, è una sconfitta per tutti". Anche per il gruppo M5S del Consiglio regionale della Lombardia la responsabilità per l'esondazione "è della politica scellerata applicata degli ultimi 40 anni, in cui è stato consentito di cementificare tutto il cementificabile".



"Il Seveso è una priorità per questa amministrazione e abbiamo confermato gli investimenti necessari per porre fine a una situazione che dura da troppo tempo - ribatte il sindaco in consiglio comunale - inoltre con Regione e Provincia dopo l'ultimo incontro abbiamo credo trovato la soluzione, forse quella definitiva, per risolverla".



Gabrielli: "La criticità del fiume è un problema strutturale" - "Mi dispiace - ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli - che si faccia sempre questa polemica sulle previsioni. Il tema è essenzialmente strutturale e questa città ha la necessità di mettere mano al problema". "Il Seveso - ha proseguito - è una criticità nota" che si è aggravata a causa di "un evento atmosferico importante ma non catastrofico".