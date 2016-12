12 giugno 2014 Milano, la Cina presenta il suo Padiglione per la grande Esposizione del 2015 All'evento, presieduto dall'amministratore delegato Giuseppe Sala, c'erano il console generale e il commissario generale della Cina per Expo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:59 - E' stato presentato il Padiglione nazionale della Cina per l'Expo 2015 di Milano. All'evento, presieduto dall'amministratore delegato Giuseppe Sala, c'erano il console generale della Repubblica popolare cinese a Milano, Liao Juhua, e il vicepresidente del China council for the promotion of international trade, e commissario generale della Cina per Expo Milano, Wang Jinzhen. Oltre al Padiglione, sono stati illustrati gli eventi organizzati da Pechino per l'Esposizione universale sotto la Madonnina.