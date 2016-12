09:04 - Attimi di paura a Milano, in zona Navigli.Un incendio si è sviluppato, stamani, in una palazzina in via Meda: al momento sul posto si trovano quattro ambulanze e diverse squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre in strada sono state soccorse diverse persone lievemente intossicate. Al momento non si può sapere se altre siano rimaste coinvolte all'interno dello stabile.