23:27 - Due persone sono rimaste ferite per lo scoppio di un camino ad Arluno, in provincia di Milano, probabilmente per un ritorno di fiamma. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica del 118 e i vigili del fuoco. I feriti, un uomo di circa 50 anni e la figlia 25enne, avrebbero riportato ustioni gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.