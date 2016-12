Milano, è allarme avvelenamento cani

16:09 - L'odio per i cani mischiato a crocchette e veleno sta mettendo in allarme Milano. Qualcuno si aggira per giardinetti e strade lasciando a terra snack invitati per i nostri amici a quattro zampe. Peccato che siano pieni di topicida. L'associazione che si batte per la salvaguardia degli animali ha istituito una taglia di 500 euro per chiunque avesse notizie sul responsabile di quest'inutile follia. Sono già tre i cani morti e qualcuno salvato in extremis. Un fenomeno che nel 2013 ha contato ben 14mila esemplari avvelenati solo nel nostro Paese. Gesti intollerabili punibili fino a due anni di carcere...