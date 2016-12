Milano, due accoltellati in strada

19:42 - Due fratelli egiziani di 25 e 27 anni sono stati accoltellati in strada, a Milano, in pieno giorno, da 4 connazionali. I due hanno detto alla polizia di essere stati avvicinati da 4 persone che li hanno aggrediti. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Il 25enne è stato portato all'ospedale San Carlo con un taglio alla spalla e forse una frattura al braccio, l'altro è al Niguarda per una ferita alla mano e una coltellata al fianco.