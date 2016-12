10:24 - Terribile incidente stradale prima dell'alba a Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese. Il bilancio è pesante: una donna ha perso la vita bruciando viva in un'auto che ha preso fuoco dopo lo schianto. Due altre donne sono state ricoverate in gravi condizioni all'ospedale. Inoltre tre feriti lievi sono stati accompagnati in ospedale sotto shock per escoriazioni e contusioni ma non destano preoccupazioni.