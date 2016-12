Milano diventa patria dei cinesi: Hu il secondo cognome più diffuso

22:13 - Per ora è solo al secondo posto in classifica, ma con il trend in crescita presto potrebbe essere Hu il cognome più diffuso fra i milanesi. In base ai dati dell'anagrafe meneghina, il primo posto è ancora dei Rossi, che però dal 2013 sono leggermente diminuiti (sono 4.281 contro i 4.345 dell'anno scorso) mentre gli Hu sono aumentati (erano 4.101 e sono 4.132).

Nei primi 10 posti ci sono tra l'altro altri due cognomi cinesi, Chen e Zhou. Terzi, quarti, quinti e sesti restano i Colombo (3.586), i Ferrari (3.485), i Bianchi (2.688) e i Russo (2.380). Uniche differenze rispetto al 2013 riguardano i Villa (1.842) che passano dal settimo all'ottavo posto, scambiandosi con Chen (1.944), e i Barbieri che scendono in 19esima posizione (1.216), lasciando la 17esima ai Wang (1.234). Al decimo posto si confermano i Brambilla (1.491), superati già nel 2013 dagli Zhou (1.635).



Il capoluogo lombardo, oltre che patria dei cinesi, sta diventando anche capitale dei single, che in città sono più del doppio delle coppie (379.035 i primi, 164.435 le seconde). Nei primi sei mesi del 2014 ci sono stati 1.329 matrimoni: di questi, 870 hanno visto convolare a nozze due cittadini italiani, 309 sono stati misti e 150 tra stranieri. L'eta' media degli sposi resta invariata nel 2014 come negli ultimi 3 anni: 37 anni per gli uomini e 33 per le donne.



Sempre secondo i dati dell'anagrafe, in tutto a Milano ci sono 718.674 nuclei familiari; di questi solo 52 sono formati da 10 o piu' persone.