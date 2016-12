Milano, direttrice di un supermarket accoltellata durante una rapina

14:57 - Rapina all'alba in un piccolo supermarket nella zona della stazione Centrale di Milano. Una donna di 28 anni, direttrice del negozio, è stata accoltellata. Il 118 l'ha soccorsa dopo che altri dipendenti del supermarket impegnati, a quell'ora, in operazioni preliminari all'apertura, hanno dato l'allarme. Secondo le prime informazioni non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti la donna è stata aggredita mentre apriva il punto vendita della catena Simply, in via Benedetto Marcello all'angolo con via Boscovich, tra la stazione Centrale e corso Buenos Aires, da un non meglio precisato giovane.



Non è chiaro, a quel punto, cosa sia successo: sta di fatto che la direttrice è stata ferita a un fianco da una coltellata e che è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli. Il rapinatore ha poi fatto perdere le tracce scappando con una somma che al momento non è ancora stata quantificata