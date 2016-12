23:37 - Cinque persone sono state evacuate da un appartamento, a Milano, a causa del fumo sprigionato da un contatore elettrico andato in corto circuito. I cinque condomini coinvolti (3 donne e due uomini, tutti sudamericani) hanno riportato una leggera intossicazione che comunque, come reso noto dal 118, non ha reso necessario il trasporto in ospedale