Milano, colta da malore dopo scippo Donna di 58 anni muore in ospedale

19:30 - E' morta all'ospedale di Gallarate, dove era ricoverata in terapia intensiva, la donna di 58 anni colta da malore giovedì mattina dopo essere stata scippata da due uomini a Rescaldina, nel Milanese. Erano circa le 6.30 quando i malviventi le avevano portato via la borsetta. Lei aveva urlato, chiamando il marito, e poi si era accasciata a terra, probabilmente per un infarto.

La donna, che era solita uscire la mattina presto per andare a prendere il caffè al bar, era stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale a Gallarate. Non aveva più ripreso conoscenza. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare gli autori dello scippo, che sono fuggiti con la borsetta e il portafoglio della donna contenente circa 50 euro.