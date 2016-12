Milano, cani avvelenati nei parchi: è caccia al killer

17:51 - Nei parchi di Milano è caccia al killer che dall'inizio dell'anno ha già ucciso più di venti cani con polpette o biscottini avvelenati nascosti tra i cespugli vicini alle aree riservate agli animali. Colpisce nei parchi della città in zone anche distanti tra loro, da Porta Romana a via Savona fino a via Bisceglie. Veterinari e frequentatori dei parchi hanno lanciato l'allarme al Comune di Milano dopo diverse segnalazioni ma la burocrazia stenta a porre fine al mistero: "Portate il boccone sospetto al veterinario" hanno consigliato gli amministratori sulla pagina Facebook del Comune. Purtroppo l'unica soluzione utile ad avviare le indagini sarebbe un'autopsia che certifichi l'avvelenamento, ma dati gli elevati costi i padroni finora si sono limitati a piangere i loro cuccioli. In molti hanno proposto ronde nei giardini milanesi e dati i numerosi episodi di avvelenamento, i medici hanno consigliato ai padroni di evitare le passeggiate al parco.