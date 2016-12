10:14 - Grave incidente a un 19enne di Milano. Il ragazzo si è introdotto, nella tarda serata di mercoledì, con amici in un parco pubblico chiuso. Si è quindi appeso al canestro del campo di basket ma ha perso la presa ed è caduto all'indietro battendo la testa. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, e operato, si trova in prognosi riservata.