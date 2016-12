Milano,cadavere donna all'Idroscalo

13:22 - Il corpo di una donna è stato ritrovato nelle acque dell'Idroscalo di Milano. Sembra che non ci siano evidenti segni di violenza sul cadavere, ripescato nel lago artificiale. I carabinieri di San Donato Milanese che indagano sul caso al momento non escludono alcuna ipotesi, in attesa delle prime indicazioni del medico legale. La donna, originaria di Soncino (Cremona) era residente da anni a Milano. Come raccontato dalla figlia, era uscita di casa alle 9.30.