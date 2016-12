16:56 - Un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento in via Conte Verde, a Milano. Sul suo corpo c'erano evidenti segni di ferite da arma da taglio. L'allarme è stato lanciato dal coinquilino della vittima, che ha chiamato il 118 chiedendo aiuto. Non si esclude l'ipotesi di un suicidio, la polizia scientifica è sul posto per raccogliere elementi utili.