Milano, blitz anti-Briatore degli animalisti

12:08 - Un blitz in piena regola per contestare Flavio Briatore e una delle sue passioni, la caccia. Militanti del gruppo Centopercentoanimalisti hanno affisso sui muri della sede di Sky di via Monte Penice, a Milano, decine di locandine in cui l'imprenditore è ritratto durante una battuta di caccia. "Il tuo programma non cancella l'odore! Vergogna Flavio Briatore!", è lo slogan scritto sui manifesti.

"Delle discutibili e discusse attività di Briatore, come Animalisti ce ne importa poco o niente - spiegano gli autori del blitz -. Ci sentiamo invece indignati per quella che viene presentata come la sua recente passione nel tempo libero: la caccia".



Gli attivisti prendono di mira tutti gli amanti del discusso passatempo: "Certo, da uno come Briatore non ci si aspetta né sensibilità né empatia verso gli altri esseri viventi, ma qui si va oltre: il cacciatore è un individuo disturbato, un sadico che uccide per passatempo, un vandalo distruttore e inquinatore della natura. A Flavio Briatore e a tutti i cacciatori esprimiamo la nostra riprovazione e il nostro disprezzo".