14:20 - Un bambino di circa un anno è precipitato dal terzo piano di una casa in via Labriola a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda: sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, per cercare di chiarire la dinamica dei fatti, sono giunti i carabinieri della compagnia di San Donato e gli agenti della polizia locale.