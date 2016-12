Milano, anziano manager malato assume una escort come badante

17:22 - La moglie del manager milanese sapeva, ma fingeva di non vedere, in nome dell'amore dopo una vita e quattro figli insieme. L'uomo, malato terminale si era innamora, da qualche tempo, di una ragazza brasiliana di 28 anni e aveva deciso di assumerla regolarmente (stipendio più contributi) come badante, quando in realtà la giovane come mestiere faceva la escort. Sposata con un italiano, la ragazza dotata di una straordinaria bellezza e di una non meno significativa capacità strategica, una volta conosciuto l'anziano vi si dedica giorno e notte, anima e cuore, passando diverse ore con l'anziano tra baci e carezze, per affondare presto il colpo. Prima chiede all'anziano manager trentamila euro per andare nel suo paese natale a trovare un cugino malato, poi sempre, sovvenzionata dall'uomo organizza feste in locali alla moda milanesi e infine esprime il suo desiderio di avere un appartamento nuovo in centro a Milano. Il manager non le fa mancare niente.

In questa vicenda a soffrire sono i figli,i quali riescono a venire a conoscenza dei fatti, grazie ad una confessione strappata alla madre e immediatamente presentano un esposto con l'obiettivo di far interdire il padre e di punire la ragazza . L'anziano manager si difende affermando di non essere affatto incapace di intendere e volere. Con la famiglia contro, il manager decide di licenziare la sua badante riempesola di soldi. In Procura il fascicolo è stato aperto, e l'inchiesta ha preso in esame il testamento che era stato modificato dall'anziano aggiungendo come destinataria anche la badante-escort. La modifica del testamento è stata annullata e della escort si sono perse le tracce. Difficile pensare che i due non continuino a vedersi all'insaputa della famiglia.