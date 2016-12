Milano, 49enne si dà fuoco: grave

09:03 - Un uomo di 49 anni si è dato fuoco, per motivi ancora da chiarire, a Milano, in via Poma. Il 49enne, che ha riportato ustioni sul 70% del corpo, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Forse il gesto per ragioni sentimentali. L'uomo, che soffre di qualche disturbo psichico, è stato soccorso dai passanti.

Più volte in passato aveva minacciato il suicidio, ma non aveva mai attuato atti di autolesionismo. Non ha trovato ancora conferma l'ipotesi iniziale che avesse problemi sentimentali. La polizia sentendo i familiari e i conoscenti ha invece appurato che soffre di depressione ed è seguito da un medico.



L'episodio si è verificato a pochi passi dal Commissariato Monforte-Vittoria e proprio all'ingresso dell'edificio è entrata una ragazza per chiedere aiuto dopo aver assistito alla scena. Così oltre ai passanti sono subito intervenuti gli agenti di polizia. Le condizioni del mancato suicida permangono piuttosto gravi: dopo essere stato intubato sul posto e' stato trasportato e ricoverato al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Niguarda.