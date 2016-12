10:58 - Sono oltre 2mila le famiglie al momento senza energia elettrica a Milano a causa degli allagamenti in corso dalla notte. I principali disagi riguardano la via Ca' Granda e le vie limitrofe: viale Suzzani, viale Zara, piazza Padre Giuliani e largo Vulci. Qualche problema si registra anche in viale Marche e viale Sarca.