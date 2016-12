Milano, 25 anni di carriera criminale e 40 diverse identità

18:51 - Il vero nome ancora non si sa, l'unica cosa certa è che parliamo di una donna cilena di quasi cinquant'anni di professione: ladra. Lei, senza un regolare permesso di soggiorno, vanta un primato: quello di aver ben quaranta identità, una per ogni reato commesso. Fermata dalle forze dell'ordine, senza documenti e senza dimora, dava un nome di fantasia e firmava per la scarcerazione. Giacca scura, capelli lunghi mori ma nessun segno particolare. Nel video, pubblicato dal Corriere della Sera si riesce a vederla in azione mentre è intenta a rubare una borsetta.