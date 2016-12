Milano, 15enne picchia rivale in amore: video diventa un caso in Rete

11:31 - Una lite tra minorenni per questioni di gelosia viene filmata con un cellulare, finisce in Rete e diventa subito un caso via social. Il fatto è avvenuto a Bollate, alle porte di Milano, dove una ragazzina di 15 anni ha accusato una sua coetanea di averle portato via il fidanzato e così l'ha picchiata fuori scuola, sotto gli occhi di molti compagni. Una volta arrivato il filmato su Facebook il caso è diventato virale.

Una ragazzina che discute con un'altra mentre attorno c'è tutto un capannello di amici e compagni che commenta e filma. Poi a un certo punto parte il primo calcio, poi schiaffi, pugni e ancora calci. La "rivale" in amore non reagisce ma prova a fuggire ma viene inseguita, buttata per terra tra un tirata di capelli e ancora calci (uno anche in testa). Il tutto mentre gli altri non intervengono e filmano la scena o, al più, provano a calmare a parole la ragazzina che è una furia.



Questa la scena che si vede nel video, avvenuta all'esterno dell'Itc Primo Levi. La studentessa picchiata non ha avuto bisogno di cure mediche e i suoi genitori si sono presentati in caserma per presentare denuncia. Ma dove la vicenda si è gonfiata è in Rete, dopo che il video è arrivato su Facebook con molti che invitavano a condividerlo per vedere e commentare. Ben presto è diventato virale, e la ragazza protagonista (in negativo) del video, è diventata un bersaglio, con pagine e gruppi nati apposta per insultarla, mostrarla al pubblico ludibrio, tanto che lei ha dovuto nel giro di poche ore, chiudere il suo profilo personale. Troppo tardi, visto che la sua foto ormai era ovunque.