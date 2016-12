Meteo, il maltempo non dà tregua: attesi nuovi temporali al Nord

10:40 - La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sul Nord non dà tregua: i rovesci risparmieranno martedì solo parte dell'Emilia Romagna e potranno essere forti e insistenti in Lombardia e Triveneto. Nubi alternate ad ampie schiarite al Centro, con alcuni temporali a inizio giornata, che nel pomeriggio continueranno solo sull'alta Toscana e nelle zone interne. Bel tempo al Sud, ma con passaggi di nubi tra Campania e Calabria.

In serata migliora gradualmente al Nordovest, ancora rovesci al Nordest, in Emilia e Toscana. Temperature massime in crescita nelle estreme regioni meridionali, con punte di 36-38 gradi, in calo nel resto d’Italia, più marcato al Nord. Ventoso per Libeccio su Ligure e Ionio, Maestrale sui mari di ponente.



Allerta meteo al Centronord - La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per le prossime ore a causa dei probabili rovesci o temporali accompagnati da locali grandinate e da forti raffiche di vento sul Nord. In particolare, il Soup (Sala operativa unificata permanente) della Protezione Civile toscana ha emesso un allerta valido dalle 12 di martedì fino alle 12 di mercoledì: interessate le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. Giornata ad alta criticità idrogeologica (codice giallo) su Valle d'Aosta, Piemonte settentrionale, nord-ovest della Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Migliora da mercoledì - Mercoledì in mattinata residua instabilità nell'estremo Nordest, netto miglioramento invece nel resto del Nord. Dal pomeriggio torna una marcata instabilità su tutte le zone montuose del Nord e sul Piemonte. Tra il tardo pomeriggio e la sera i fenomeni si estenderanno alle coste della Liguria e alle pianure di Lombardia, Emilia, Triveneto. I temporali potranno essere localmente anche di forte intensità. Bel tempo in Romagna e al Centrosud, con un po’ di nubi sparse soprattutto nelle zone interne del Centro, sul basso Tirreno e sulla Sardegna. Temperature in rialzo al Nordovest. Caldo in attenuazione al Sud e in Sicilia. Forti venti di Maestrale su Isole e Tirreno meridionale.



Tempo instabile per il resto della settimana - Giovedì tempo ancora instabile al Nordest e sulle regioni centrali con ancora qualche rovescio o temporale. Locali piogge potranno interessare anche Sardegna, Campania e Sicilia. Maggiori schiarite all’estremo Sud e al Nordovest. Temperature in ulteriore calo, soprattutto al Centronord con valori anche di 4-5 gradi inferiori alla norma. Venti tesi di Maestrale sulla Sardegna. A partire da venerdì, e per tutto il weekend, le condizioni meteorologiche saranno in generale più favorevoli, anche se non mancheranno annuvolamenti e locali episodi di instabilità. Da venerdì graduale rialzo delle temperature al Centronord, in ulteriore lieve calo al Sud, con valori che tenderanno ovunque ad avvicinarsi alla norma e in generale compresi tra 27 e 32 gradi.