Mantova, tori uccidono un allevatore schiacciandolo contro un muro

13:10 - Un allevatore di 78 anni, Roberto Fiorini, è morto poche ore dopo essere stato schiacciato da alcuni tori all'interno di una stalla di Soave di Porto Mantovano, in provincia di Mantova. Sotto gli occhi del figlio, Fiorini stava trasferendo gli animali all'esterno della struttura quando alcuni tori hanno avuto uno scatto improvviso verso il muro schiacciandolo contro la parete. Trasportato in elisoccorso in ospedale, è deceduto poco dopo.

La tragedia è avvenuta mentre Fiorini e suo figlio erano impegnati a trasferire dalla stalla al recinto gli animali. A un tratto, mentre l'anziano si trovava nel ballatoio interno riservato ai tori di ingrasso, alcuni animali hanno avuto lo scatto: L'allevatore è rimasto schiacciato dal loro peso contro la parete.



Viste le gravi condizioni, l'uomo è stato trasportato in eliambulanza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Borgo Trento di Verona dove è morto nella notte tra sabato e domenica.