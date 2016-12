Mantova, moto contro auto: un morto

01:00 - Un motociclista è morto schiantandosi contro un'auto che aveva invaso la corsia opposta per superare un ciclista. E' successo sulla ex statale Romana nei pressi di Bagnolo San Vito, nel Mantovano. La vittima è Marco Morandini, 38 anni di Sustinente: l'uomo, in sella alla sua Ducati, stava rientrando a casa dopo il lavoro. Al volante dell'auto c'era un cittadino di nazionalità nigeriana residente a Melara (Rovigo), rimasto illeso.