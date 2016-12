Mantova, moglie pugnala marito

23:34 - Una donna affetta da problemi psichici ha accoltellato alle spalle il marito e poi ha tentato di suicidarsi. All'ospedale è finito Giorgio Saggiani, 67 anni, ex presidente del consiglio comunale di Mantova, docente in pensione. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Arrestata con l'accusa di tentato omicidio la moglie Beatrice Genovesi, 55 anni. Il fatto è accaduto nell'appartamento dei coniugi nel centro di Mantova.